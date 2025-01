À vista com desconto ou parcelado, veja o que avaliar para decidir como pagar

Que adiantar, no início do ano, o pagamento de um imposto , das mensalidades educacionais ou de saúde , mediante um desconto para pagamento à vista, é sempre o ideal, quase todo mundo já ouviu. Mas nem sempre é possível quitar tudo junto . Quando não é, qual a solução? Basta escolher o que oferece mais desconto e pronto? Não é tão simples. A primeira resposta, segundo a planejadora financeira Letícia Camargo, é que depende de cada caso.

É preciso observar a o momento das finanças pessoais e como elas estão (ou não) organizadas e equilibradas. Só com esse diagnóstico é que se recomenda tomar decisões. Para isso, não tem outro jeito, é preciso se organizar. Colocar tudo na ponta do lápis:

– Se a pessoa já está endividada , não adianta pagar à vista e pegar um empréstimo. Vai ficar pior ainda, o juro do endividamento é maior do que o desconto. Pode até pegar a quantia da reserva de emergência, desde que reponha depois.

– E quando eu falo em ter dinheiro, é ter o suficiente para não comprometer as contas do mês nem ficar sem até o recebimento do próximo salário. Janeiro é um mês complicado, porque você tem impostos, material escolar, a fatura do cartão depois do Natal... Então, é preciso fazer esse levantamento e projetar receitas e despesas.