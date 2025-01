Gaúchos vão à feira mundial de varejo em busca de estratégias para trazer clientes às lojas físicas

Começa no dia 12 de janeiro a 115º NRF, feira mundial de varejo realizada em Nova York , nos Estados Unidos. Especialista em Varejo e Consumo do Sebrae-RS , Fabiano Zortéa acompanhará os três dias de evento junto de uma comitiva gaúcha, composta por líderes de entidades do setor e empresários.

À coluna, ele frisou que o grande desafio do varejo atualmente é trazer os clientes para as lojas físicas e que o grupo espera, na viagem, obter estratégias para atingir esse objetivo:

– O cliente não precisa mais ir até uma loja física, mas ele quer ir, e ele quer ir quando ele tem motivos, uma experiência mais relevante. Muita gente ainda pensa que o digital está impedindo isso. Em parte, pode ser verdade, mas tem muita potência para o digital ser o canal indutor de um cliente vir para uma loja física e ainda com investimento baixo. Quando eu tenho uma relação frequente de conteúdos, de presença digital, eu tenho a condição de diariamente poder fazer contato com o público que nem pensaria em vir para a minha loja.

– A NRF discute o futuro do varejo, o que será tendência e tudo que pode contribuir para melhorar a experiência do cliente, tanto no mundo físico quanto no digital. Queremos trazer aprendizados e apresentar aos empresários e executivos do Rio Grande do Sul.