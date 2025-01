Com previsão de até 20 novas lojas em 2025, grife gaúcha aposta na presença em todo o Brasil

Marca gaúcha de sapatos e bolsas com 16 lojas no Rio Grande do Sul, a Jorge Bischoff segue mirando a expansão de suas franquias para outras regiões do Brasil. Em novembro, cinco novas unidades foram abertas: duas no Paraná (em Cascavel e São José dos Pinhais), uma em Santa Catarina (Balneário Camboriú), uma em Minas Gerais (Juiz de Fora) e uma no Pará (Belém). Para 2025, o plano é ter de 17 a 20 novas.