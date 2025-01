Sob críticas e com nova edição prevista, programa estadual que subsidia compra de imóveis atinge mil beneficiários

O jornalista Guilherme Jacques colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Construtoras e imobiliárias ainda criticam represamento de processos. Secretário de Habitação prevê normalização para, no máximo, fevereiro.

Chegou a mil o número de beneficiários com crédito liberado pelo programa estadual que subsidia R$ 20 mil para a entrada na compra de imóveis , segundo o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes, que havia estabelecido essa previsão à coluna na metade de dezembro . Ao todo, nesta primeira edição, com R$ 120 milhões destinados, o Porta de Entrada deve atender a 6 mil pedidos.

– Nossa estimativa é de que até o final de janeiro , no mais tardar fevereiro, tenhamos conseguido normalizar o fluxo – prevê Gomes.

Apesar disso, construtoras, imobiliárias , corretores e clientes ainda consideram que as liberações de recurso ocorrem em ritmo lento, o que atrasa a remuneração dos agentes envolvidos na venda e o processo de financiamento dos clientes. A principal cobrança é por uma sistematização do processo, que atualmente é manual:

– Há um esforço, mas o trabalho ainda é muito artesanal. Temos a promessa de que serão analisados mais 1,5 mil em janeiro, o que eu não consigo enxergar caso se mantenha esse ritmo – diz o diretor para Assuntos de Habitação de Interesse Social do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), Ricardo Prada.