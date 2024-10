O governo estadual realizou, na manhã desta quarta-feira (30), a abertura simbólica do Porta de Entrada, programa de incentivo à compra da casa própria. A cerimônia ocorreu no Palácio Piratini, em Porto Alegre, onde foram assinados o termo de cooperação com a Assembleia Legislativa e o contrato com a Caixa Econômica Federal.