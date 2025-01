Alexander-Arnold marca, Liverpool atropela time da 4ª Divisão e avança na Copa da Inglaterra

Mesmo sem seus principais jogadores que foram preservados da partida, a exemplo de Mohamed Salah, o Liverpool avançou à 4ª Fase da Copa da Inglaterra com facilidade ao derrotar o modesto Accrington, da quarta divisão do futebol inglês, por 4 a 0, neste sábado, no Anfield, com direito a gol de Alexander-Arnold, que está muito próximo de deixar o clube para reforçar o Real Madrid.

A partida também foi especial para o jovem Rio Ngumoha, de apenas 16 anos. Ele se tornou o jogador mais jovem do Liverpool a entrar em campo em uma partida válida pela Copa da Inglaterra. O técnico Arne Slot enfatizou: "Ele é especial. Ele não tem medo de mostrar o quão é bom."

O adversário do Liverpool na próxima fase sairá através de um sorteio. O clube se junta aos também classificados: Aston Villa, Wycombe Wanderers, Fulham, Everton, Sheffield United, Birmingham, Wolverhampton e Blackburn.

Após 69 anos do último confronto entre os dois, Liverpool e Accrington voltaram a se enfrentar na Copa da Inglaterra. O time da casa foi extremamente dominante e abriu o placar com 28 minutos. Em uma aula de contra-ataque, Darwin Núñez avançou pela direita e achou Jota livre dentro da área. O camisa 20 apenas empurrou para o gol.

Como o Accrington precisou abrir mão da defesa, o Liverpool teve mais liberdade para atacar e foi para o intervalo com uma vantagem por 2 a 0. Alexander-Arnold arriscou de longe e mandou no ângulo, em uma tentativa de selar a paz com os torcedores. O lateral vem se recusando a renovar com o clube e pode parar no Real Madrid.

No segundo tempo, o time visitante arriscou mais e chegou a mandar uma bola no travessão com Tyler Woods. O Liverpool, que apenas administrava a vantagem, voltou a se impor na partida já no fim. Aos 30, Danns, de apenas 18 anos, deixou com Chiesa, que parou na boa defesa do goleiro Crellin. Na sobra, Danns fez 3 a 0.

Após levar o terceiro gol, o Accrington desistiu da partida, enquanto o Liverpool ia desperdiçando uma chance atrás da outra. Depois de tanto insistir, Chiesa acertou um lindo chute cruzado de longe para dar números finais na partida e coroar a classificação do time da casa.