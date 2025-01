Exército russo informa avanços perto de cidade-chave no leste da Ucrânia

O Exército russo afirmou neste sábado (11) ter ganhado terreno a noroeste da cidade ucraniana de Kurakhove, um importante reduto industrial que Moscou disse ter capturado no início da semana na região oriental de Donetsk.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou em um comunicado que as unidades do grupo do Centro haviam "libertado" a cidade de Shevchenko.