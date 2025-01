Itamaraty diz "deplorar" prisões de opositores na Venezuela

No dia anterior à posse de Maduro, milhares de venezuelanos foram às ruas protestar. Jacinto Ontivero / AFP

O governo brasileiro manifestou "grande preocupação" e disse que "deplora os recentes episódios de prisões, de ameaças e de perseguição a opositores políticos" na Venezuela.

Em nota publicada na manhã deste sábado (11), o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) se manifestou sobre a atual situação da Venezuela e as recentes prisões de opositores do presidente Nicolás Maduro. Há dois dias, a principal líder da oposição, Maria Corina Machado, foi detida por algumas horas durante um protesto em Caracas. "É fundamental que se garantam a líderes da oposição os direitos elementares de ir e vir e de manifestar-se pacificamente com liberdade e com garantias à sua integridade física", diz a nota (leia a íntegra abaixo).

Leia Mais Venezuela fecha fronteira com o Brasil

O Itamaraty afirmou que reconhece os gestos de "distensão" do governo Maduro, como a liberação de 1,5 mil detidos nos últimos meses e a reabertura do Escritório do Alto Comissário de Direitos Humanos das Nações Unidas na capital venezuelana, mas que acompanha a situação com grande preocupação.

Leia a nota na íntegra

"O governo brasileiro acompanha com grande preocupação as denúncias de violações de direitos humanos a opositores do governo na Venezuela, em especial após o processo eleitoral realizado em julho passado.

Embora reconheçamos os gestos de distensão pelo governo Maduro – como a liberação de 1.500 detidos nos últimos meses e a reabertura do Escritório do Alto Comissário de Direitos Humanos das Nações Unidas em Caracas, o governo brasileiro deplora os recentes episódios de prisões, de ameaças e de perseguição a opositores políticos.

O Brasil registra que, para a plena vigência de um regime democrático, é fundamental que se garantam a líderes da oposição os direitos elementares de ir e vir e de manifestar-se pacificamente com liberdade e com garantias à sua integridade física.