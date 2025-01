Cidades da Serra têm atividades gratuitas para as crianças nas férias escolares

Flores da Cunha, Farroupilha e Garibaldi preparam ações. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Com as férias escolares, algumas cidades da Serra preparam uma série de atividades gratuitas para garantir a diversão, o entretenimento e o aprendizado das crianças. Além disso, as opções buscam proporcionar momentos de lazer em família.

Com uma programação variada, há desde oficinas culturais até atividades ao ar livre.

Confira a programação abaixo

Flores da Cunha

Além da oferta das oficinas durante o ano letivo, o Núcleo de Extensão Educacional (InTec) de Flores da Cunha realiza uma colônia de férias para os estudantes florenses. As atividades começaram no dia 2 de janeiro e seguem até 7 de fevereiro, de segunda a sexta-feira.

Conforme a prefeitura de Flores da Cunha, as oficinas são disponibilizadas para os estudantes do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental das escolas do município.

Durante o período da colônia de férias, não haverá transporte, mas o lanche e o almoço permanecem sendo oferecidos gratuitamente.

Os interessados podem se inscrever, consultar a programação e a disponibilidade de vagas por meio deste link, que seguirá disponível para inscrições durante todo o período das atividades.

Farroupilha

A Biblioteca Pública Olavo Bilac, em Farroupilha, lançou o projeto Leitura nas Férias, com o objetivo de incentivar e despertar o prazer da leitura para toda a comunidade. Com o tema Os Livros, Nossos Tesouros, as atividades começam nesta segunda-feira (13) e seguem até o dia 21 de fevereiro.

Ao todo, 187 exemplares de livros de literatura contemporânea infantojuvenil, brasileira e estrangeira de diversos gêneros (como romance, poesias, contos, crônicas e novelas) serão disponibilizados aos leitores, por meio da campanha Juntos pela Leitura do RS, iniciativa do governo do Estado.

Haverá ainda a ação Histórias e Afetos, com um convite para as famílias em férias contarem histórias para as crianças no Espaço Infantil Via Láctea.

Para realizar o cadastro junto à biblioteca, é necessário documento com foto, comprovante de residência atualizado, cadastro de imagem para o sistema informatizado e doação de um livro em bom estado. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h25min, sem fechar ao meio-dia.

Garibaldi

Dos dias 20 a 31 de janeiro, das 13h30min às 17h, o Complexo Esportivo do Ginásio Municipal de Esportes de Garibaldi será palco de diversas atividades recreativas voltadas para crianças de cinco a 12 anos, como gincana, dinâmicas, cama elástica e brincadeiras com água.

As inscrições seguem até segunda-feira (13), das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h, por meio do telefone e WhatsApp (54) 3462-8169 ou presencialmente na Secretaria de Esportes e Lazer, localizada no Ginásio Municipal de Esportes (Rua Luís Rogerio Casacurta, 464, bairro Centro).

Segundo a prefeitura de Garibaldi, neste ano, a faixa etária foi ampliada e as semanas foram organizadas por idades. De 20 a 24 de janeiro, para crianças de cinco a oito anos. E, de 27 a 31 de janeiro, para pessoas de nove a 12 anos. Além disso, a garotada receberá um lanche.

Já a Biblioteca Municipal Frei Miguel oferece uma programação especial de férias. As atividades, gratuitas e sem necessidade de inscrição, seguem até o dia 16 de janeiro, durante duas tardes. Na próxima semana, os encontros serão realizados na terça-feira (14), das 13h30min às 16h, e na quinta-feira (16), das 14h30min às 15h30min.