Após promessa de remoção, poste segue atrapalhando motoristas em meio de avenida de Capão da Canoa

Poste no meio de avenida em Capão da Canoa atrapalha motoristas. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Um poste localizado no meio da avenida Paraguassu, em Capão da Canoa, bloqueia uma das faixas do sentido norte da via, entre a Praia do Barco e Capão Novo. A estrutura é uma das que foram registradas por Zero Hora no local no final de dezembro. A CEEE Equatorial, que prometeu resolver o problema até a virada do ano, diz que retirou todos os seis postes que havia mapeado e responsabilizou o município pelo problema. Já a prefeitura afirma que o recuo do poste será feito nos próximos dias.

O problema ocorreu após as obras de duplicação na avenida. Com a ampliação, os postes que antes estavam na calçada acabaram ficando na pista. Após a reportagem verificar o problema, no último dia 23, a CEEE Equatorial afirmou que não era responsável pela remoção, mas que se comprometia a liberar toda a avenida antes da virada do ano.

Questionada novamente, após a reportagem observar que um poste seguia no meio da via, a empresa reforçou ter retirado os seis postes mapeados. Em nota, a concessionária disse que a responsabilidade em remover a estrutura é da prefeitura e da empresa contratada para executar a obra e que acabou realizando o trabalho "de forma proativa" (leia a nota abaixo). Os postes foram recolocados nos canteiros da via.

Já a Secretaria de Obras de Capão da Canoa disse que a concessionária retirou apenas as estruturas de um trecho específico, onde houve um acidente. Segundo o secretário Nenê do Crepe, a gestão anterior iniciou um processo de licitação para contratar uma empresa que faria as remoções, mas o certame não foi concluído.

Agora, o secretário afirma que uma nova empresa foi contratada e que os trabalhos devem iniciar nesta semana. Além do poste que segue na Paraguassu, serão realocadas estruturas em pontos que ainda serão duplicados e que, futuramente, também se tornariam obstáculos na via.

— São cerca de 50 a 60 postes da rede que precisamos mudar de lugar, no trecho entre a praia Zona Norte e Praia do Barco. Já está quase tudo pronto para começarmos nesta semana — promete Nenê.

Confira a nota da CEEE Equatorial:

"A CEEE Equatorial informa que o custo para o deslocamento e a remoção de postes na obra realizada na avenida Paraguassu, em Capão da Canoa, é de responsabilidade do poder público, conforme determinado no art. 110 da Resolução 1000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Em 2023, a administração municipal solicitou orçamento para o deslocamento dos postes, o que foi enviado pela distribuidora. No entanto, a administração municipal não se manifestou mais sobre o tema.