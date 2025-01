A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou nesta terça-feira (7), uma nota oficial sobre o aumento de infecções respiratórias no Hemisfério Norte e os relatos de alta de casos de metapneumovírus humano (HMPV) na China . Segundo a entidade, os números estão dentro da faixa esperada para o inverno nessa região . "Em climas temperados, epidemias sazonais de patógenos respiratórios comuns, incluindo influenza, ocorrem frequentemente durante os períodos de inverno". Em relação à situação na China, a OMS informou que está em contato com autoridades de saúde locais e não recebeu "nenhum relato de padrões incomuns de surtos". Na terça (7), o Ministério da Saúde disse estar acompanhado a situação no país asiático.

Dados publicados até 29 de dezembro de 2024 indicam que as infecções respiratórias agudas aumentaram nas últimas semanas, incluindo o HMPV, particularmente nas províncias do norte do país, mas esse crescimento é esperado nesta época do ano.



Além disso, as autoridades chinesas afirmaram à OMS que o sistema de saúde não está sobrecarregado. Indicaram ainda que a taxa de ocupação hospitalar atual é inferior à do mesmo período do ano passado e que não houve declarações ou respostas de emergência.