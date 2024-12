Do acidente doméstico à cirurgia para drenagem de hematoma; relembre os principais episódios envolvendo Lula

Lula está internado em São Paulo. Ricardo Stuckert / Presidência da República/ Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido, às pressas, a um procedimento cirúrgico para drenagem de um hematoma. A cirurgia foi realizada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De Brasília, Lula embarcou em avião da Força Aérea Brasileira (FAB) em direção a São Paulo por volta das 22h30min. Ele deu entrada no hospital por volta da meia-noite.

Boletim médico divulgado às 3h20min desta terça (10) informa que Lula sentiu-se mal em Brasília. Com fortes dores de cabeça, fez um exame de imagem.

"A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em outubro. Foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, unidade São Paulo, onde foi submetido à craniotomia para drenagem de hematoma. A cirurgia transcorreu sem intercorrências", diz o boletim do hospital.

A equipe médica que atende Lula é liderada por Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

Outubro: o acidente doméstico

Na tarde de 19 de outubro, um sábado, Lula havia chegado de viagem de São Paulo — o presidente tinha ido para a capital paulista com o intuito de participar de atividades de campanha do então candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos — quando, no banheiro do Palácio da Alvorada, sentou-se em um banco para cortar as unhas, se desequilibrou quando o assento virou para trás, e caiu, batendo a cabeça com força. Lula foi levado para a unidade do Hospital Sírio Libanês em Brasília. O presidente foi submetido a exames, onde, n ocasião, foi constatado uma pequena hemorragia, o que fez com que ele realizasse exames periódicos para monitorar o quadro. Na ocasião, Lula levou cinco pontos na parte de trás da cabeça, na nuca.

Em novembro, em entrevista à Rede TV, o petista afirmou que a queda resultou em uma "batida muito forte" da cabeça e que ele achou que "tinha rachado o cérebro".

O presidente estava acompanhado no Alvorada da primeira-dama Janja da Silva. Eles estavam preparando as malas para embarcar para Rússia, onde o presidente participaria da Cúpula dos Brics.

Outubro: viagens canceladas

Na ocasião, Apesar de não ser considerado grave, os médicos, liderados pelo cardiologista Roberto Kalil Filho, recomendaram que o presidente evitasse viagens de longa duração. Como precaução, foi decidido que ele participaria da cúpula de forma virtual, por videoconferência.

Lula reconheceu que seus médicos aconselharam evitar voos prolongados, ao que decidiu cancelar todas as suas viagens aéreas. O Palácio do Planalto informou inicialmente que a suspensão buscava priorizar outras agendas, como a cúpula do G20, que será realizada no Rio de Janeiro.

Outubro e novembro: exames periódicos

Desde então, ele passou por exames periódicos de ressonância magnética. Em um dos últimos, no final de outubro, o boletim médico apontou um estado de estabilidade e informou que o mandatário seguia apto para exercer suas atividades em Brasília.

Novembro e dezembro: G20 no Rio e encontro do Mercosul, no Uruguai

Liberado pelos médicos, Lula voltou a viajar em novembro. O presidente foi o anfitrião da G20 no Rio de Janeiro. Neste mês o presidente foi ao Uruguai participar da cúpula do Mercosul. Na ocasião foi anunciado o acordo de livre comércio com a União Europeia.

Desconforto e entrada em hospital

Segundo auxiliares, Lula começou a relatar desconforto — dor de cabeça — ainda durante o início da tarde de segunda-feira (9). Em razão disso, a agenda do presidente foi encerrada mais cedo, às 17h30min, após reunião com os presidentes da Câmara e do Senado.

Por volta das 18h, Lula foi levado ao hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde passou por um exame de imagem da cabeça.