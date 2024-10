No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Rodrigo Lopes recebe Marcelo Portugal, professor de Economia da UFRGS, e Fabiano Mielniczuk, professor de Ciência Política da UFRGS, debater sobre a cúpula do Brics e o veto de Lula à entrada da Venezuela e de Nicarágua no bloco econômico.