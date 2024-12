Lula é operado às pressas após sentir dor na cabeça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi internado no fim da noite desta segunda-feira (9), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo a instituição de saúde, ele "encontra-se bem" e está internado na UTI.

Lula foi submetido, às pressas, a um procedimento cirúrgico para drenagem de um hematoma . A informação foi confirmada em publicação em rede social do presidente.

Boletim médico divulgado às 3h20min desta terça (10) informa que Lula sentiu-se mal em Brasília. Com fortes dores de cabeça, fez um exame de imagem.

Segundo relato de auxiliares, Lula se mostrou indisposto no fim da tarde de segunda. Pretendia fazer exames nesta terça-feira, mas o agravamento da dor de cabeça antecipou a ida ao hospital.

"A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana , decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19/10. Foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, unidade São Paulo, onde foi submetido à craniotomia para drenagem de hematoma . A cirurgia transcorreu sem intercorrências", diz o boletim do hospital.

De Brasília, Lula embarcou em avião da Força Aérea Brasileira (FAB) em direção a São Paulo por volta das 22h30min. Ele deu entrada no hospital por volta da meia-noite. A cirurgia começou por volta de 1h30min.

Um novo boletim deverá ser divulgado pela manhã. Uma entrevista coletiva está marcada para as 9h.

Acidente doméstico

O acidente doméstico aconteceu no dia 19 de outubro. Na ocasião, Lula sofreu uma queda no banheiro. Ele estava sentado em um banco, que escorregou, fazendo com que o presidente caísse e batesse a parte de trás da cabeça.