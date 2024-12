Verstappen lidera lista de pilotos mais bem pagos da Fórmula 1; confira o top 10

Pelo terceiro ano seguido, de acordo com a Forbes, Max Verstappen foi o piloto mais bem pago da Fórmula 1. O tetracampeão mundial da categoria recebeu em 2024 US$ 60 milhões (cerca de R$ 363 milhões, na cotação atual). O holandês também ganhou um bônus de US$ 15 milhões (R$ 91 milhões).