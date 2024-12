Família de Schumacher enfrenta nova ameaça de vazamento de imagens

Desde o acidente de esqui em dezembro de 2013, a saúde e a privacidade de Michael Schumacher, heptacampeão da Fórmula 1, têm sido mantidas em sigilo rigoroso. No entanto, a família do ex-piloto enfrenta novas preocupações após o desaparecimento de um disco rígido, que contém imagens íntimas e arquivos médicos do alemão.

Família enfrenta nova ameaça de vazamentos

Markus Fritsche, ex-segurança de Schumacher, juntamente com Yilmaz Tozturkan e seu filho Daniel Lins, são os acusados pelo crime de extorsão. A audiência ocorre no Tribunal Distrital de Wuppertal, na Alemanha.

Fritsche é apontado como o mentor do esquema — trabalhou com a família até 2020 —, utilizando material privado que ele teria retirado da residência de Schumacher.

Tozturkan admitiu parte do esquema, mas negou ter adquirido as fotos, alegando que tentou vendê-las antes de contatar a família do ex-piloto. Seu filho, Daniel Lins, reconheceu sua participação, mas afirmou desconhecer que se tratava de uma extorsão.



Fritsche, por meio de seu advogado, negou as acusações, alegando que foi solicitado por Corinna Schumacher, esposa do ex-piloto, a digitalizar fotografias e salvá-las em um disco rígido azul.