Resumo de Tomorrowland: Um Lugar Onde Nada É Impossível

Uma adolescente com enorme curiosidade pela ciência encontra um pequeno broche que permite que se transporte automaticamente para uma realidade paralela. O local se chama Tomorrowland, repleto de invenções futuristas visando o bem da humanidade. Ela logo busca um meio de chegar ao lugar e, no caminho, conta com a ajuda de uma menina misteriosa e de um homem que esteve em Tomorrowland quando garoto, mas hoje leva uma vida amargurada.