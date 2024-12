Colégio La Salle Carmo é tricampeão dos Jogos Escolares e Paraescolares de Caxias do Sul

Colaboradores do La Salle Carmo recebem prêmio, ao lado do Prefeito Adiló e demais autoridades.

O Colégio La Salle Carmo se tornou tricampeão dos Jogos Escolares e Paraescolares de Caxias do Sul. A Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL) é responsável pela organização das competições, que iniciaram em março e finalizaram em novembro.

A entrega da premiação aconteceu na manhã desta quinta-feira (12), no Mezanino da Prefeitura. Contando a presença do Prefeito Adiló Didomenico, o Diretor Roberto Carlos Ramos, membros da Equipe Diretiva e do Departamento de Esportes representaram a escola na cerimônia.