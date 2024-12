Após o interesse de dois clubes da Série A, Juventude renova contrato com volante até 2026

Se havia algum risco de Jadson deixar o Juventude, ele não existe mais. O departamento de futebol alviverde prorrogou o contrato com o jogador até 2026. A informação é do repórter Roberto Peruzzo, do ge.globo/rs.

No fim do Brasileirão, o Vasco e o Vitória tinham interesse em contar com o volante do Juventude. Muito identificado com o clube, Jadson segue por mais duas temporadas ao lado da torcida alviverde.