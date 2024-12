Projeto para descobrir talentos no esporte é coordenado pela Unisinos

Representantes da Unisinos e da prefeitura de Porto Alegre durante a cerimônia que oficializou o convênio com a instituição Alex Rocha / Prefeitura de Porto Alegre / Divulgação

A Unisinos, por meio de sua Escola de Saúde, é a nova coordenadora da área de cuidados e bem-estar do projeto Esporte Social Clube. O programa da prefeitura de Porto Alegre tem como objetivo a busca por novos talentos e a socialização por meio da prática esportiva. Graças a uma parceria com clubes da cidade, crianças e adolescentes de baixa renda têm acesso ao esporte de alto rendimento. Com o acordo, assinado em cerimônia realizada no dia 6 de dezembro, no campus Porto Alegre da Unisinos, os atletas passam a contar com a supervisão da universidade.

Agora, a Unisinos entra em campo para organizar todo o funcionamento do projeto, começando pela catalogação de todos os participantes. Cada atleta terá atualização cadastral, a partir de entrevista e avaliação completa. Uma das finalidades é medir o potencial desses jovens, que têm entre 6 e 17 anos. Para isso, eles passam por avaliações morfofuncionais, sob os cuidados dos professores e acadêmicos da universidade.

O acompanhamento dos atletas inclui, além das avaliações físicas, diversos cuidados com o bem-estar. Suporte psicológico, nutricional, clínico e de assistência social completa estão na alçada da Unisinos. Será feito um levantamento minucioso de cada participante, a fim de entender suas particularidades e registrar tudo isso, de forma que ajude no desenvolvimento integral de cada um.

– Os estudantes se envolvem por meio dos projetos de extensão, em diferentes cursos. Assim, entram em contato com a realidade, vendo como, de fato, o esporte acontece. Por fim, fazem uma entrega de qualidade para o professor do clube e para a criança – destaca o coordenador do curso de Educação Física da Unisinos, Jorge Teixeira, que tem no currículo as Olimpíadas de Seul (1988) e Barcelona (1992), na modalidade de salto triplo.

Enquanto promove a inclusão, o projeto não perde de vista o objetivo de descobrir talentos do esporte. Foi assim com Samory Uiki, que teve contato com o atletismo por meio do Esporte Social Clube, na Sogipa, e representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 – e em uma série de outras competições de nível internacional. Fora das pistas, recebeu bolsas de estudo desde a Educação Básica e graduou-se em Relações Internacionais pela Kent State University, também com isenção.

– Nosso foco é promover, por meio do esporte, a transformação social das crianças e jovens de Porto Alegre que mais precisam de amparo do poder público. Essa parceria é fundamental porque nos permite ampliar os serviços oferecidos ao cidadão, combinando a nossa gestão do projeto com o know-how da Unisinos na área da saúde – observa a secretária de Esporte, Lazer e Juventude de Porto Alegre, Débora Garcia.

Samory foi o segundo representante olímpico da Sogipa no atletismo, sucedendo justamente o professor Jorge Teixeira. Por isso, o coordenador acredita muito na rede de iniciação esportiva como uma ferramenta de inclusão e fonte de novos talentos. Segundo o professor, mesmo quando se chega ao patamar de atleta profissional, a carreira é curta. Depois disso, fica o cidadão.

– Vamos trazer para perto e fazer um diagnóstico social, também. Temos o papel de desenvolver e produzir conhecimento, por isso vamos colocar nossos estudantes em contato com as potencialidades esportivas e humanas dessas crianças. O esporte é uma alavanca social, um trampolim, metaforicamente falando: quando vai impulsionando, sobe cada vez mais – ilustra.