O homem de 69 anos que se identificava como "guru espiritual " teria movimentado, em 2024, mais de R$ 5 milhões de uma seita de sexo livre em Viamão, na Região Metropolitana , conforme a delegada Jeiselaure de Souza, responsável pelo caso. O valor seria gasto com apostas, viagens de luxo e compras de terrenos. Mais de 20 vítimas prestaram depoimentos até o momento e o prejuízo estimado pela Polícia Civil chega a R$ 20 milhões.

— Há pessoas que entregaram o seu próprio negócio, tipo uma padaria, entregaram veículos, fizeram empréstimos de R$ 300 mil. Uma das vítimas soma uma média de R$ 2 milhões em prejuízo do que ela comprou e adquiriu — detalhou em entrevista ao Gaúcha+ desta quinta-feira (12), ressaltando que o relato das vítimas ouvidas pela Polícia Civil até o momento é "muito semelhante".

— Neste processo, dessa imersão, as pessoas contavam todas as suas fragilidades, os seus medos, as suas angústias, porque era justamente o que ele oferecia para romper esses padrões da vida dessas pessoas. A partir daí ele usava essas informações como forma de tortura psíquica nessas vítimas para que elas entregassem valores — detalhou a delegada.