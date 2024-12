Empresa gaúcha transforma cuidado com a cultura organizacional em prêmios

Grupo J2M é uma das poucas empresas gaúchas a receber dois prêmios no ano Milena Martins

O Grupo J2M, empresa familiar de Passo Fundo composta pelas unidades de negócio FertiSystem, Martins Agronegócios e Solve, celebra a conquista de dois prêmios que reiteram o compromisso de investimento nas pessoas, nas relações e na qualidade de vida dos colaboradores.

O conceituado ranking Great Place to Work (GPTW), por exemplo, classificou o Grupo J2M como uma das melhores empresas para se trabalhar no Rio Grande do Sul. O reconhecimento passa pela percepção dos próprios colaboradores, os quais participam de uma pesquisa de clima anônima.

Já o prêmio Top Ser Humano 2024, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-RS) e que valoriza as melhores práticas de gestão de pessoas em empresas do Estado, contemplou o case “Carreira em Movimento: A gestão de competências promovendo equipes de alta performance”.

O case comenta um programa implementado pelo Grupo J2M, que surgiu a partir da necessidade de capacitar e desenvolver as equipes para atingir objetivos estratégicos. O projeto promove não apenas um clima organizacional positivo, mas gera engajamento no trabalho, alinhamento estratégico das equipes, fomento ao desenvolvimento de carreiras e talentos e alocação eficiente de recursos humanos, além de melhorias no desempenho individual e global da organização.

– Estamos entre as empresas do Rio Grande do Sul a receber os dois prêmios em um único ano. Ser reconhecido desta forma é a validação de que estamos no caminho certo, investindo no bem-estar, no desenvolvimento e na qualidade de vida de nossas equipes – ressalta o fundador e presidente do Grupo J2M, Evandro Martins.

Em entrevista, o executivo comenta a importância de investir em cultura organizacional e os benefícios que a estratégia traz.

Como é receber dois prêmios conhecidos por prestigiar a gestão de pessoas?

Essas conquistas reafirmam o compromisso da empresa com a construção de um ambiente de trabalho que valoriza os colaboradores e que é pautado em excelência, sustentabilidade, inovação, transparência e valorização do ser humano – pilares fundamentais da cultura organizacional do Grupo J2M.

De que forma o Grupo J2M trabalha para aplicar uma boa cultura organizacional dentro da empresa?

As pessoas são o principal ativo do Grupo J2M. Valorizamos o capital humano por meio de investimentos, respeito, oportunidades, capacitação, desenvolvimento, entre outros benefícios, tanto voltados ao ambiente corporativo como à vida pessoal dos funcionários. Um exemplo nesse contexto são as bolsas para mestrado e doutorado. Vale destacar também que temos parcerias com escolas para incentivar jovens de 12 a 14 anos de idade. Trata-se de uma fase em que os adolescentes estão começando a pensar na vocação. Então, trabalhamos uma série de ações em sala de aula que visam despertar o interesse na indústria e, assim, alimentar nosso futuro quadro de funcionários.

Que dicas você dá para empresas que também querem se destacar na cultura organizacional?