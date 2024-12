Juventude estipula número de reforços para o começo da temporada 2025 

Elenco do Juventude passará por reformulação para a temporada 2025. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O Juventude já definiu o seu planejamento para a temporada de 2025. Os atletas que o clube pretende renovar já receberam as propostas. A direção também já mapeou com a comissão técnica os reforços para o técnico Fábio Matias.

A ideia do clube é arrancar a temporada com até nove reforços. Basicamente, o Juventude irá contratar para todos os setores, mas prioriza até quatro extremas e goleiros. O departamento de futebol também pretende aproveitar mais jovens das categorias de base. Fábio Matias trabalha com um percentual de 30% de jovens no elenco.

— Nós vamos utilizar atletas da base, como o centroavante Caíque, o volante Davi Góes e o zagueiro Abner. O próprio Matias nos falou que ele tem essa visão que clubes como Juventude tem que ter um percentual, que tu tenhas de dois a três jogadores pra cada posição, e o terceiro de cada posição tem que ser da base. Então, vamos procurar aproveitar mais os atletas da base o que tiver também, porque não adianta também botar o jovem ali no grupo só pra dizer que tu estás cumprindo um percentual. Tem que ter qualidade pra performar junto aos profissionais — comentou o diretor do comitê gestor do departamento de futebol, Luís Carlos Bianchi, em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

NOMES COGITADOS

Após o fim do Brasileirão, o Juventude não anunciou nenhum reforço oficialmente, mas está trabalhando. O nome do goleiro Santos, do Fortaleza, está na lista, pois a renovação com Gabriel é considerada muito difícil.

O clube também tenta contratar o atacante francês Bolasie. O jogador disputou a Série A deste ano pelo Criciúma. Em 38 jogos pelo Tigre, o atleta marcou oito gols e tem quatro assistências.

RENOVAÇÕES