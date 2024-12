Volante tem contrato publicado no BID e renova com o Juventude

Jogador se recupera de uma grave lesão no joelho. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O volante Caíque teve o seu contrato renovado com o Juventude para a temporada de 2025. O jogador vem de uma grave lesão no joelho direito sofrida no mês de agosto. O novo vínculo do volante já foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID.

O meio-campista rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. O tempo estimado de recuperação é de até nove meses. Prestes a fechar quatro meses, o atleta só deve retornar aos gramados no fim do mês de abril ou começo de maio de 2025.

O volante foi destaque alviverde na campanha do segundo lugar do Gauchão 2025 com o técnico Roger Machado e chegou a despertar o interesse de outros clubes brasileiros.

Titular absoluto da equipe, o Juventude demorou para achar um substituto. O atleta teve 34 jogos pelo Papo até sofrer a lesão.

COMO FOI

Caíque esteve em campo na partida contra o Fluminense, no confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 1º de agosto. O jogo terminou com vitória alviverde por 3 a 2. Caíque saiu no intervalo da partida, no Estádio Alfredo Jaconi. Desde então virou desfalque.