Juventude define elenco que irá disputar a Copa São Paulo

Centroavante Caíque foi um dos destaque do time do Juventude na Copa Zagallo.

O Verdão está no grupo 12, que também conta com América-RN e Operário Caarapoense-MS. A equipe de Natal será adversária do alviverde no dia 6, segunda-feira, 15h15min. Já o último duelo da etapa classificatória ocorre no dia 9, quinta-feira, às 13h, contra o rival sul-matogrossense. Todas as partidas serão na sede Tietê.