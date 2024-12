Depois de goleiro, Juventude pode emprestar mais jogadores

Além das contratações, o Juventude também deve ter saídas para a temporada de 2025. Atletas com contratos podem ser realocados no mercado brasileiro .

O primeiro deles já foi negociado. O goleiro Lucas Wingert acertou sua ida para o Operário-PR. Ele tinha contrato até abril e assinou o com o time que ficou em 7º lugar no Brasileirão da Série B.

Outros três nomes também podem ter novos destinos. O zagueiro Yan Souto está bem encaminhado com o CRB. O jogador entrou em campo em cinco jogos pelo Juventude no Brasileiro e marcou um gol. Ele chegou na janela do meio do ano.