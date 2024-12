Inter ganha concorrente pela contratação de jogador do Athletico-PR

Erick, 27 anos, joga pelo Furacão. José Tramontin / athletico.com.br

Alvo do Inter neste começo de janela, Erick, do Athletico-PR, também desperta o interesse do Santos. A informação é do ge.globo.

O Peixe teria oferecido o atacante Guilherme, ex-Grêmio, em troca do volante de 27 anos.

O Colorado tem a leitura que Erick será liberado de forma financeiramente viável, mas encara uma disputa no mercado que ainda conta com Bahia e Portland Timbers, dos Estados Unidos.

No início de 2024, o Athletico-PR recusou uma proposta do Corinthians pelo volante. O contrato do atleta vai até 2026.