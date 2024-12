Inter analisa investida em dois jogadores do Athletico-PR

Canobbio, 26 anos, está no radar do Inter. José Tramontin / Athletico-PR/Divulgação

Sem grandes recursos para investimentos, o Inter tenta encontrar oportunidades de negócios nesta janela de transferências. O Athletico-PR, rebaixado à Série B na última rodada do Brasileirão, deve perder jogadores para diminuir gastos na Segunda Divisão. Dois atletas estão no radar colorado para 2025: Erick e Canobbio.

Erick é meia, tem 27 anos e contrato até 2026. Ele é visto como uma alternativa para atuar em mais de uma função do setor.

O Corinthians acenou com uma proposta de cerca de 5 milhões de euros, R$ 31 milhões na conversão atual, no começo deste ano. O Furacão recusou a proposta e valorizou financeiramente o jogador.

Agora, o quadro foi alterado pelo rebaixamento paranaense à Série B. A leitura é que Erick será liberado mediante uma oferta inferior, mas com compensação financeira. O Bahia e o Portland Timbers, dos Estados Unidos, também estariam no páreo.

Outro desejo da direção do Inter é trazer, no mínimo, um outro ponta. Agustín Canobbio, atacante uruguaio, de 26 anos, também tem o nome debatido no Beira-Rio. Atualmente, ele entrou em rota de colisão com o treinador argentino Marcelo Bielsa, comandante do Uruguai. O Cruzeiro também procurou informações sobre o atleta.

Duas curiosidades podem pesar para as investidas serem realizadas. A primeira é o executivo André Mazzuco conhecer ambos em virtude da passagem dele no Athletico-PR antes da chegada ao Beira-Rio. A segunda é o agente de Canobbio ser Gonzalo Sorondo, ex-zagueiro do Inter entre 2007 e 2011.