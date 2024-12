Cinco zagueiros estrangeiros para a dupla Gre-Nal contratar

Matheo Gamarra, do rebaixado Athletico-PR, é opção. Cahuê Miranda / Athletico-PR / Divulgação

A temporada terminou e, agora, Inter e Grêmio buscam reforços para a próxima temporada. A zaga está entre as prioridades de contratação dos dois clubes.

No Beira-Rio, há uma carência em quantidade. Nas últimas rodadas do Brasileirão, Roger Machado contou apenas com Vitão, Rogel, que fraturou a mão, e Clayton Sampaio para compor a zaga. Mercado faz parte do elenco, mas se recupera de cirurgia no joelho sem previsão de retorno. Vitão pode ser negociado.

A defesa tem sido um problema no Grêmio desde 2023, com mais de 100 gols levados nas duas últimas edições do Brasileirão. Geromel encerrou sua carreira. Rodrigo Caio não deve seguir no clube. Então, também a necessária a reposição numérica de jogadores.

Zero Hora faz uma lista com cinco zagueiros estrangeiros que podem ser interessantes para a Dupla. Confira.

Benjamín Kuscevic – Fortaleza

Zagueiro com passagem pela seleção chilena foi destaque no Fortaleza. Javier TORRES / AFP

A primeira passagem de Kuscevic pelo Brasil foi no Palmeiras. Ainda passou pelo Coritiba, antes de chegar ao Fortaleza por empréstimo. O jogador de 28 anos, foi um dos pilares da equipe de Juan Pablo Vojvoda. Também atuou pela seleção chilena. Tem na bola aérea sua principal virtude.

Mateo Gamarra - Athletico-PR

O paraguaio se destacou no Olimpia e chegou este ano ao Athletico-PR. Canhoto, é um zagueiro mais habilidoso, daqueles que participa bastante da saída de bola. Tem 24 anos e já foi convocado para a seleção do seu país.

Pablo Marí - Monza

Pablo Marí está no Monza, da Itália. Tiziana FABI / AFP

É um nome que volta e meia é ligado a um clube brasileiro. O espanhol de 31 anos deixou o Flamengo em 2019. Desde então, passou por Arsenal, Udinese e Monza, seu clube atual. É capitão da equipe que briga contra o rebaixamento na Série A italiana. Segue com seu estilo mais técnico de jogar.

José Palomino – Cagliari

Palomino está há uma década no futebol europeu. Fabrice COFFRINI / AFP

Cria do San Lorenzo, Palomino, 34 anos, está desde 2014 no futebol europeu. Passou por Metz, Ludogorets, Atalanta e Cagliari. Nas duas últimas temporadas tem jogado pouco. É um zagueiro com características semelhantes as de Gabriel Mercado.

Gastón Ávila – Ajax

Ávila tem sido pouco utilizado no Ajax. Angelos Tzortzinis / AFP