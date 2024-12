Em imagens Notícia

Os principais momentos da despedida de Geromel do Grêmio

Zagueiro teve uma tarde de emoções e com um duelo difícil contra o Corinthians. Homenagens nas arquibancadas provaram o tamanho do jogador na história do Tricolor

09/12/2024 - 10h18min Atualizada em 09/12/2024 - 10h31min Compartilhar Compartilhar