Quem são os jogadores, ex-atletas e influenciadores que participarão do Lance de Craque

Lance de Craque será realizado em Caxias do Sul e reunirá diversos craques do futebol.

O Lance de Craque terá a sétima edição da sua história no dia 14 de dezembro, às 17h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida beneficente, organizada pelo ex-jogador e atual diretor esportivo do Inter Andrés D'Alessandro, reunirá atletas do presente e do passado, além de influenciadores, para arrecadar fundos para causas sociais.