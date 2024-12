GZH e Rádio Gaúcha transmitirão o Lance de Craque

Evento organizado por D'Alessandro está em sua sétima edição. Fernando Alves / Lance de Craque/Divulgação

Lance de Craque e RBS firmaram parceria para a transmissão do evento de 2024. O jogo beneficente organizado por D'Alessandro será transmitido com imagens no YouTube de GZH. A Rádio Gaúcha fará a cobertura. O jogo também poderá ser assistido pelo site ge.globo.

A partida será disputa no dia 14 de dezembro, às 17h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Esta será a sétima edição do Lance de Craque, que reúne grandes estrelas do esporte visando arrecadação de fundos para causas sociais.

Entre as atrações deste ano estão Figueroa, Rubem Paz, Bolívar Baidek, William, Alan Ruschel, Nenê, Anderson Polga, Tinga, Djalminha, Barcos, Rafael Sobis, Daniel Carvalho, Sandro Sotilli, entre outros.

A missão do evento este ano será ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul após a enchente de maio. O dinheiro arrecado com a partida será destinado às seguintes instituições: Instituto do Câncer Infantil em parceria com Hospital Geral de Caxias, Sincovat Vale do Taquari, Abraçaí, Instituto Combustível da Vida, Associação Mão Amiga, Associação Anjos Unidos e Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos.

— A retomada do Lance de Craque em 2024 tornou-se um compromisso social, por ocasião da enchente que afetou demais o nosso estado. As conversas para realizar novamente o evento já estavam adiantadas no início do ano e acabaram se reforçando, a partir dos episódios de maio. É um ano simbólico para o RS, para todos que vivem aqui e sentiram na pele as dificuldades e os efeitos de uma tragédia natural. Estamos muito agradecidos e orgulhosos da receptividade que o evento teve nas empresas, que entenderam o nosso propósito e a oportunidade de contribuir nesta reconstrução. Esperamos que a parceria de mídia com a RBS nos ajude a distribuir essa mensagem através dos diversos canais de comunicação, levando nossa missão ao entendimento da sociedade gaúcha — destaca D'Alessandro.

Nas seis edições anteriores foram arrecadados mais de R$ 3 milhões, beneficiando 31 instituições filantrópicas e projetos sociais.