O Lance de Craque está de volta. O evento beneficente é organizado pelo ex-jogador do Inter, D’Alessandro. Após seis edições realizadas em Porto Alegre, entre 2014 e 2019, o projeto levará sua operação pela primeira vez à Serra Gaúcha, reunindo estrelas do esporte e personalidades no dia 14 de dezembro, às 17h, no Estádio Alfredo Jaconi, casa do Juventude.