O Juventude foi eficiente e venceu o Atlético-GO na noite desta quarta-feira (5), no Estádio Alfredo Jaconi. O time superou o Dragão pelo placar de 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Lucas Barbosa ainda no primeiro tempo. A equipe não teve a mesma atuação que apresentou em determinados momentos no Rio de Janeiro, quando empatou em 1 a 1 com Fluminense, mas foi certeira para conseguir chegar aos nove pontos na Série A.