Nicarágua fecha mais 10 ONGs e chega a 5.600 canceladas desde 2018

O governo da Nicarágua fechou, nesta quarta-feira (4), dez ONGs, cinco delas religiosas, totalizando cerca de 5.600 organizações deste tipo que tiveram seus registros cancelados desde os protestos de 2018 contra o presidente Daniel Ortega. Os decretos foram publicados no Diário Oficial do país.

Ortega, um ex-guerrilheiro de 79 anos que governou a Nicarágua na década de 1980 e está no poder desde 2007, endureceu as leis contra as ONGs em 2024 e estabeleceu que elas só podem atuar no país por meio de "alianças de associação" com entidades estatais.