Ouça os gols que confirmaram a permanência do Juventude na Série A

O Juventude é Série A. O Verdão venceu o São Paulo, na noite desta quarta-feira (4), no Morumbi, por 2 a 1, pela 37ª rodada do Brasileirão. Gabriel Taliari e Erick Farias marcaram para o Ju no segundo tempo e garantiram matematicamente a permanência.

Com o resultado, a equipe de Fábio Matias chegou aos 45 pontos e está livre do risco de rebaixamento. Diante do Cruzeiro, no domingo (8), o Verdão terá a chance de garantir presença na Copa Sul-Americana do ano que vem. Uma vitória garante a vaga.