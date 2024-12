Aulas serão retomadas a partir da próxima semana na escola estadual atingida por incêndio em Gravataí

Combate às chamas contou com apoio do Corpo de Bombeiros de Cachoeirinha.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Gravataí, pelo menos cinco salas de aula foram atingidas pelas chamas . Equipes do município e de Cachoeirinha foram acionadas e utilizaram cerca de 15 mil litros de água para o atendimento da ocorrência.

O que diz a Secretaria Estadual da Educação:

A Secretaria da Educação está acompanhando desde a última terça-feira a situação na Escola Frei Velloso, no município de Gravataí. As aulas estão suspensas temporariamente, com previsão de retorno a partir da próxima segunda-feira, 9 de dezembro. Nesta quarta-feira, 4 de dezembro, foram realizadas reuniões com a equipe diretiva, para organização do calendário de atividades. A 11ª Coordenadoria de Obras Públicas (11ª Crop) esteve na Escola e verificou que será possível o retorno das aulas e a finalização do ano letivo em espaços não danificados. O incêndio atingiu parte das instalações, que ficará interditada. A Secretaria de Obras Públicas avaliará o que é preciso fazer para recuperar a estrutura.