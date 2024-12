Grêmio empata com o Vitória, mas ainda pode garantir vaga na Sul-Americana nesta quinta

Tricolor empatou em 1 a 1 no Barradão. JHONY PINHO / AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

O Grêmio ficou no quase mais uma vez no Brasileirão. Na noite desta quarta (4), no Barradão, o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Vitória e perdeu a chance de seguir sonhando com a Libertadores. João Pedro abriu o placar para o Tricolor, mas Alerrandro deixou tudo igual em Salvador.

Com 45 pontos, e em 12º lugar, resta uma última chance de encerrar o ano de 2024 com boas notícias. Agora resta garantir vaga na Sul-Americana, que pode ser confirmada ainda nesta rodada se o Athletico-PR não vencer o Bragantino em Curitiba, na quinta (5), 20h, e o Fluminense não superar o Cuiabá, no Rio, no mesmo horário.

Como era especulado, o Grêmio preservou jogadores após confirmar a permanência na Série A. Sem Soteldo, Dodi, Geromel e Cristaldo no time titular, uma nova versão da equipe foi escalada por Renato Portaluppi. Na zaga, Rodrigo Caio jogou ao lado de Jemerson. No meio, Pepê e Villasanti foram os volantes. Aravena, Monsalve e Pavon atuaram no ataque com Braithwaite.

O primeiro minuto já rendeu susto aos gremistas. Alerrandro recebeu passe na área e disputou com Marchesín. O goleiro ficou com a bola, mas levou pisão no joelho e pediu atendimento médico. Também livre do Z-4, o Vitória se mostrava mais interessado no jogo. E o contra-ataque era a principal arma gremista nos minutos iniciais.

Sem muita conexão entre as peças no ataque, o Grêmio chegou com perigo pela primeira vez com Pavon. Ele avançou pela direita e tentou encontrar Aravena. O cruzamento saiu com muita força e foi direto pela linha de fundo.

A exigência física da sequência de jogos da reta final do ano custou um titular a Renato. Aravena sentiu um problema muscular na coxa esquerda. Com apenas o jovem Alysson Edward no banco, Soteldo não viajou, o técnico apostou em Cristaldo junto a Monsalve e Pavon na linha de três jogadores atrás de Braithwaite.

Mesmo com o Vitória mais perigoso no primeiro tempo, o Grêmio foi quem abriu o placar. Pavon arrancou na direita e deu um toque de calcanhar para João Pedro. O lateral invadiu a área do adversário e bateu cruzado para abrir o placar no Barradão, com 36 minutos de jogo.

Gustavo Mosquito, após receber passe de Alerrandro, quase empatou. O chute venceu Marchesín, mas por sorte para os gremistas, passou ao lado do gol.

Uma combinação entre Monsalve e Cristaldo quase terminou em golaço no contra-ataque. Nos acréscimos, o camisa 10 recebeu na área e finalizou. Só faltou pontaria para ampliar a vantagem do Grêmio.

Segundo tempo

De volta para a segunda etapa, o Tricolor teve que fazer outra mudança por lesão. Caíque entrou no lugar de Marchesín, que tinha batido a cabeça em disputa de bola. Cristaldo ficou perto de ampliar a vantagem. O meia arriscou chute da entrada da área e quase acertou o canto de Arcanjo.

Caíque foi testado logo na sequência. Mosquito teve a primeira oportunidade e parou em Rodrigo Caio. No rebote, Willian Oliveira finalizou e o goleiro fez grande defesa.

Formado na base do Vitória, Caíque teve outra grande intervenção aos 14 minutos. Carlos Eduardo recebeu na entrada da área, dominou e soltou o chute. O goleiro do Grêmio desviou a bola com a ponta dos dedos e impediu o empate.

De tanto insistir, o Vitória encontrou o seu gol. Em pane geral da defesa do Grêmio, Alerrandro ficou livre e cabeceou sem chances para Caíque.

Renato recorreu ao banco de reservas após o empate. Igor Serrote, Edenilson e Dodi entraram nos lugares de João Pedro, Pavon e Pepê. Assim como aconteceria com o Grêmio, o Vitória também buscava os três pontos para manter as chances de Libertadores.

Os donos da casa seguiram pressionando até os últimos minutos. Mas não tiveram sucesso. O Tricolor receberá o Corinthians às 16h deste domingo. Será a despedida de Geromel dos gramados e do time da temporada.

BRASILEIRÃO — 37ª RODADA — 4/12/2024

VITÓRIA (1)

Lucas Arcanjo; Edu (Carlos Eduardo, INT), Neris e Wagner Leonardo; Raúl Cáceres (Willean Lepo, 30'/2ºT), Willian Oliveira, Ricardo Ryller (Machado, 30'/2ºT) e Lucas Esteves; Gustavo Mosquito (Everaldo, 30'/2ºT), Janderson (Pablo Baianinho, 37'/2ºT) e Alerrandro.

Técnico: Thiago Carpini

GRÊMIO (1)

Marchesín (Caíque, INT); João Pedro (Igor Serrote, 25'/2ºT), Rodrigo Caio, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Dodi, 25'/2ºT), Pavon (Edenilson, 25'/2ºT), Monsalve (Alysson Edward, 17'/2ºT) e Aravena (Cristaldo, 33'/1ºT); Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi

GOLS: João Pedro (G) aos 36 min do 1º tempo; Alerrandro (V) aos 21min do 2º tempo;

AMARELOS: Neris, Thiago Carpini (V); Marchesín, Reinaldo (G);

ARBITRAGEM: Alex Gomes Stefano (RJ), auxiliado por Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Thiago Henrique Neto (RJ). VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ);

LOCAL: estádio Barradão, em Salvador.