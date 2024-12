Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no empate com o Vitória

Veja como os atletas gremistas se saíram no duelo em Salvador. Arte GZH

O Grêmio empatou em 1 a 1 com o Vitória nesta quarta (4), no Barradão, pela 37ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Grêmio fica provisoriamente na 12ª posição, com 45 pontos.

O time de Renato Portaluppi volta a campo contra o Corinthians, no domingo (8), às 16h, na Arena.

Confira as notas dos jogadores do Grêmio

Marchesín

Uma boa intervenção nos minutos iniciais. Nota 6,5

João Pedro

Mais uma vez apareceu com qualidade no campo de ataque. Marcou um gol. Nota 6,5

Rodrigo Caio

Sem falhas graves, mas teve trabalho contra Alerrandro. Nota 6

Jemerson

Mais seguro pelo alto do que com a bola rolando. Nota 6

Reinaldo

Levou um cartão amarelo bobo por reclamação. Nota 5,5

Villasanti

Tentou salvar o lance, mas foi batido no gol de Alerrandro. Nota 5,5

Pepê

Não aproveitou a oportunidade recebida. Mais um jogo seu sem intensidade. Nota 5.

Pavon

Fez um bom primeiro tempo. Deu assistência para o gol de João Pedro. Ganha pontos para 2025. Nota 6,5

Monsalve

Sacrificado após a lesão de Aravena. Precisou cumprir a função pelo lado do campo no lugar do chileno. Nota 5,5

Aravena

Saiu lesionado aos 33 minutos de jogo. Cumpria função tática. Nota 5,5

Braithwaite

Faltou parceria para o centroavante. Nota 5,5.

Cristaldo

Mostrou a razão de começar o jogo como reserva. Baixa rotação e pouca intensidade no segundo tempo. Nota 4,5

Caíque

Evitou a virada do Vitória. Fez duas grandes defesas. Nota 7

Alysson Edward

Perdeu o lance que originou o gol de empate do Vitória. Nota 5

Edenilson

Entrou com a missão de proteger o lado direito. Nota 5,5

Igor Serrote

Arriscou alguns movimentos no campo de ataque. Interessado na marcação. Nota 6

Dodi

Seguiu no ritmo de Pepê. Regular na marcação, mas sem acrescentar ao time com a bola. Nota 5,5