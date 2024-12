Um jogo e as muitas notícias no vestiário no Grêmio

Grêmio empatou com o Vitória nesta quarta-feira. LUCAS UEBEL / GREMIO FBPA/Divulgação

A temporada ainda não está definida e o Grêmio precisará fazer pontos contra o Corinthians para garantir vaga na Copa Sul-americana 2025. O time de Renato empatou com o Vitória em 1 a 1 em mais um atuação ruim no Brasileirão. O jogo, no entanto, ficou em segundo plano após as entrevistas e as muitas notícias começam a aparecer nos bastidores do clube.

O técnico Renato voltou a justificar a péssima performance do Grêmio com questões além do campo, como enchente e fator psicológico. A definição de sua permanência, ou não, só será conhecida oficialmente após o jogo contra o Corinthians no próximo domingo. A tendência, no entanto, é de saída do treinador.

Rodrigo Caio e Reinaldo, ambos com contratos por acabar com o Grêmio, deixaram em aberto as possibilidades de permanecer no clube. Ambos mostraram interesse em seguir em Porto Alegre incluídos no projeto do tricolor em 2025.

O Grêmio precisa acelerar os seus processos. O mercado está muito agitado e o clube parece não estar tão preocupado com isso. O jogo de domingo precisará ser vencido dentro e fora do campo. Contra o Corinthians, pontos para garantir vaga na Sul-americana, e, nos bastidores, soluções definitivas para o Grêmio começar a viver 2025.