O melancólico final de Brasileirão do Grêmio

Atuação do Grêmio contra o Vitória resumiu como foi a temporada tricolor. MAURICIA DA MATTA / W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

No empate em Salvador, o Grêmio outra vez teve uma atuação apagada no Brasileirão. No final, dois lances traduziram a campanha ao longo do campeonato. Uma falta próxima da área que sequer foi cobrada para a área e a imagem de Renato, pedindo o final da partida.

Um fim melancólico para uma campanha que foi muito pobre.

O Grêmio até saiu na frente, com gol de João Pedro, mas outra vez apresentou falha defensiva no empate do Vitória. No mais, foi um time pouco compactado e sem nenhuma organização.

O Grêmio fez um campeonato para sobreviver, apenas isso. No jogo que já não tinha o peso e a necessidade de vencer, foi mais do mesmo. Mais uma noite decepcionante para a torcida do Grêmio em um nítido final de festa.