O melhor nome para substituir Renato no Grêmio

Último trabalho do treinador foi no Flamengo. André Ávila / Agencia RBS

Gosto da ideia de o Grêmio abrir a possibilidade para buscar um técnico estrangeiro para a próxima temporada. Argentinos e portugueses, por exemplo, fazem, na média, ótimos trabalhos por aqui.

Mas, neste momento de transição e de substituição a Renato, apostaria em um nome daqui. E aqui não falo apenas de geografia. Falo também de tamanho, de representatividade e qualidade. Tite é a melhor escolha para o momento.

Substituir Renato não é tarefa fácil. É uma pressão com peso dobrado. Tite atende os requisitos para essa função.

Campeão por aqui, conhecedor da realidade, campeão do mundo pelo Corinthians e com recente trabalho de duas Copas do Mundo pela Seleção Brasileira. A passagem pelo Flamengo, com um trabalho ruim, é exceção no currículo do treinador gaúcho.

Cabe ao Grêmio oferecer a Tite um projeto de médio a longo prazo. Ainda que o mandato de Alberto Guerra termine no final do próximo ano, me parece que o trabalho do treinador pode estar acima de qualquer disputa política no clube.