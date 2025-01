Afinal, quais foram as ameaças de Trump a Zuckerberg? 

Ainda assombrada pelos termos incondicionais da rendição de Mark Zuckerberg a Donald Trump – uma real não seria tão explícita –, a coluna foi pesquisar quais, afinal, foram as ameaças feitas pelo presidente eleito dos Estados Unidos ao dono de uma das maiores empresas do mundo .

"Bucks" é uma palavra usada nos EUA para se referir a dinheiro, ou dólares. Zuckerbucks é como foi chamada a doação de US$ 350 milhões feita pelo fundador do Facebook a diversos candidatos nas eleições de 2020. Essa é uma das origens da fúria de Trump contra o bilionário.

Em março do ano passado, Trump havia se referido ao Facebook como "inimigo do povo" em entrevista à CNBC:

Para lembrar

A coluna já mencionou estudo do respeitado Massachusetts Institute of Technology (MIT) segundo o qual uma informação falsa tem em média 70% mais de probabilidade de ser compartilhada do que uma notícia verdadeira, que consome seis vezes mais tempo do que as fake news para atingir meras 1,5 mil pessoas (veja as conclusões de 2018 clicando aqui).