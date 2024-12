Renato fala sobre saída do Grêmio: "Sei que as portas estarão sempre abertas para mim"

Renato conversou com a imprensa na saída do hotel.

Após o anúncio da saída de Renato Portaluppi do Grêmio, o treinador deixou o hotel onde mora em Porto Alegre e atendeu a imprensa de dentro do carro. O técnico de 62 anos falou rapidamente sobre a decisão de sair do clube, confirmando o que já havia sido anunciado em nota.