O caminho para a dupla Gre-Nal vencer os altos investimentos do futebol brasileiro

Os quatro clubes mais endinheirados do Brasil confirmaram a expectativa, o alto investimento e foram os grandes protagonistas da temporada. Botafogo e Flamengo tiveram destaque pelos títulos, o Atlético-MG por chegar a duas finais e o Palmeiras por ter disputado o Brasileirão até as últimas rodadas. Eles se descoloram dos demais e será cada vez mais difícil segurá-los nos próximos anos. Quem tem mais, pode mais. É o dinheiro quem está dando as cartas.