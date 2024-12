Felipão foi procurado para ser coordenador do Grêmio e sondou Carille e Arce

Felipão foi técnico do Grêmio pela última vez em 2021.

Cresce a expectativa com relação ao Felipão. Foi sondado e deu telefonemas. Ele não teria aceitado ainda a proposta, mas teria feito contato com dois treinadores para decidir. Os treinadores seriam Fábio Carille e Arce .

Questionado sobre o interesse do Grêmio durante a premiação do Bola de Prata, na última segunda-feira (9), Felipão despistou os jornalistas e afirmou que só pensará em futebol em janeiro. Antes, estará em Portugal próximo dos filhos e netos.

— Não tive contato com ninguém do Grêmio. Tive cinco meses em casa com uma situação para realizar. Em janeiro, depois de minha ida para Portugal ver meus filhos e meus netos, volto e vamos ver que vai acontecer. Não tenho um plano definido ainda.