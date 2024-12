Felipão nega contato do Grêmio e avalia saída de Renato: "Momento certo"

Felipão participou do prêmio Bola de Prata, em São Paulo. Pedro Petrucci / Agência RBS

O substituto de Renato no Grêmio não será Felipão. Pelo menos até esta segunda (9). Presente na premiação do Bola de Prata, o treinador afirmou que clube e Portaluppi encerraram o vínculo em um momento correto e garantiu que não foi contatado pela diretoria para suceder ao cargo, nem para exercer outra função no clube.

— Nós gremistas estamos deixando partir o nosso ídolo que é o Renato. Que nos deu tantas alegrias com jogador e treinador. Mas chega em um momento no futebol em que as duas partes precisam se separar. E entendi que foi o momento certo para o Renato e para o Grêmio — disse Felipão.

O último trabalho de Luiz Felipe Scolari, 76 anos, foi o Atlético-MG, de onde saiu em março de 2024. O plano do treinador, porém, é somente voltar a treinar equipes após passar um período em Portugal com a família:

— Não tive contato com ninguém do Grêmio. Tive cinco meses em casa com uma situação para realizar. Em janeiro, depois de minha ida para Portugal ver meus filhos e meus netos, volto e vamos ver que vai acontecer. Não tenho um plano definido ainda.