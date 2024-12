O técnico que parte da direção gostaria de ver no Grêmio

A missão do Grêmio é difícil . Definir o técnico que vai substituir Renato e ter esse nome aprovado por vários cargos que integram o futebol do clube.

Cleber é considerado um estudioso do futebol , alguém que conhece o clube e o mercado. Nos últimos 20 anos foi o principal auxiliar de Tite e agora, em 2025, pretende fazer o primeiro trabalho solo como treinador.

