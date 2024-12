Nome cogitado para assumir o Grêmio inicia sua carreira como treinador após parceria com Tite

Cleber Xavier se colocou no mercado para ser protagonista na casamata. Roni Rigon / Agencia RBS

O Grêmio ainda analisa nomes na busca pelo substituto de Renato Portaluppi. Entre os que já foram cogitados em conversas internas está o de Cleber Xavier. Ele pretende fazer em 2025 o seu primeiro voo solo como treinador.

Desde o começo do século, Xavier vinha trabalhando como fiel companheiro de Tite. O ex-treinador da Seleção Brasileira era o primeiro nome da lista de preferências do Grêmio para assumir o posto. Porém, não pretende trabalhar no futebol brasileiros neste momento.

Neste sentido, as duas décadas de trabalho ao lado de Tite podem ser vistas como uma alternativa com características próximas às daquele que era o ficha 1 da direção tricolor.

A parceria entre os dois foi encerrada após a passagem no Flamengo, em setembro deste ano. Juntos, conquistaram 15 títulos e disputaram duas Copas do Mundo com a Seleção Brasileira. O anúncio dos novos rumos profissionais foi feito nas redes sociais:

“Escrevo aqui pra comunicar uma decisão que há muito tempo eu venho amadurecendo. Estou promovendo uma mudança na minha carreira e hoje eu deixo o cargo de assistente técnico do meu amigo Tite para buscar consolidar-me como treinador de futebol. É um momento de sensações conflitantes: se por um lado, deixar uma função onde fui extremamente feliz é difícil, por outro, a busca pelo velho sonho faz com que eu me sinta bastante empolgado”.

Aos 60 anos, tem passagem pela base e pelos times principais de Grêmio e Inter. Foi no Tricolor, no começo do século, que iniciou a dobradinha com Tite.

Na nova etapa profissional, Cleber terá Vinicius Marques como o seu auxiliar técnico. Sua comissão pode ser ampliada conforme necessidade. Vinicius trabalhou por 15 anos nas categorias de base do Corinthians e foi colega de aula de Cleber Xavier na CBF Academy, escola da entidade que rege o futebol brasileiro e que forma treinadores.

— O (trabalho) interno é muito importante, com a definição do modelo de jogo, as tuas ideias, a tua metodologia e a gestão do teu grupo. Definir qual caminho se segue, se para uma grande equipe ou equipe média. É este mercado que eu busco dentro do Brasil: equipes das Séries A e B, que tenham uma gestão organizada. Então, espero receber convites para fazer este início. A relação externa para mim é mais tranquila. Eu sou um cara muito aberto nas minhas ideias. O Tite sempre abriu espaço para que eu me movesse neste sentido. Para mim, é fácil falar sobre o jogo, e é o que eu mais gosto — declarou Cleber em entrevista recente à Zero Hora.

O nome de Cleber foi oferecido ao Vasco no começo do mês. O clube carioca ainda não definiu quem será o seu treinador no começo da temporada. Já Tite teve a sua contratação cogitada pelo Grêmio, mas recusou o convite.

