Ex-Grêmio, Luan avalia propostas, mas cogita aposentadoria do futebol

Luan teve duas passagens pelo Grêmio. André Ávila / Agencia RBS

O atacante Luan, que fez história pelo Grêmio ao ser um dos protagonistas da conquista da Libertadores 2017, está cogitando encerrar a carreira aos 31 anos. O Rei da América naquela temporada recebeu propostas de clubes das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, além de mercados alternativos no exterior, mas não atua há quase nove meses.

Apesar do interesse de vários times, o jogador não tem convicção de que seguir no futebol seja uma boa alternativa. Luan disputou apenas 22 partidas desde 2022 e nos últimos clubes que passou sempre carregou a pressão de repetir os bons desempenhos da época vitoriosa no Tricolor.

A última vez que o atacante entrou em campo foi em 27 de março, defendendo o Vitória contra o Treze-PB, pela Copa do Nordeste. Ele começou o jogo e atuou por 69 minutos. Depois, foi relacionado apenas mais duas vezes antes de deixar o clube. Antes disso, Luan jogou por Corinthians, Santos, além de uma nova passagem pelo Grêmio, que não deu certo.

O atacante mora em São Paulo e vive boa parte do tempo em São José do Rio Preto, cidade onde nasceu e mantém amizades desde que a carreira deslanchou. Nos últimos meses, ele está vivendo de maneira mais discreta, apesar de ser visto em festas e eventos.

Luan está ouvindo os amigos próximos para tomar uma decisão sobre o andamento da sua carreira. Para seguir jogando, a preferência é por clubes que disputam o Campeonato Paulista e a Série A do Brasileiro.

Clubes emergentes de São Paulo, como Mirassol (promovido à Série A) e Novorizontino (Série B) são vistos como opções interessantes para o jogador. Com a aproximação do fim da temporada e o início do período de contratações dos clubes projetando 2025, Luan deve tomar uma decisão em breve.